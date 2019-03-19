Суд не разрешил французам назвать сына Гризманн Мбаппе

Родители новорождённого малыша во французском городе Брив-ла-Гайард так сильно прониклись победой национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России, что решили назвать своего сына Гризманн Мбаппе в честь футболистов Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна. Эти игроки забили по одному голу в ворота соперников в финале турнира. Однако суд такое решение не одобрил, передаёт газета Le Parisien.

Parents in France won’t be officially allowed to name their child ‘Griezmann Mbappe’ 👶🙃 pic.twitter.com/YMzXpR4luk — B/R Football (@brfootball) 16 марта 2019 г.

По информации журналистов, на необычное имя малыша обратили внимание сотрудники регистрационного органа и сообщили об этом в прокуратуру, началось расследование. Спустя пять месяцев суд постановил, что родителям стоит придумать ребёнку другое имя.

Хотя во французских законах нет прямого запрета называть детей в честь футболистов (имя лишь не должно быть оскорбительным или смешным, сложносоставным или включать в себя иностранные символы или цифры), вариант Гризманн Мбаппе всё равно был отклонён как не отвечающий "лучшим интересам" ребёнка. Пара была вынуждена назвать малыша Дани Ноэ.

Что именно представляют из себя "лучшие интересы", не уточняется, но, возможно, с именем Гризманн Мбаппе будущее малыша тоже сложилось бы неплохо, ведь совсем недавно футбольный клуб ПСЖ выразил заинтересованность в 11-летнем футболисте, который является полным тёзкой Килиана Мбаппе.