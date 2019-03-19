В США затопило одну из важнейших военных баз с "самолётами судного дня"

Там расположены борты "Боинг", предназначенные на случай ядерной войны, и новейший подземный бункер.

В американском штате Небраска в воду погрузилась военная база Оффатт, сообщил в "Фейсбуке" командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион.

Причиной бедствия стало резкое повышение уровня воды в реке Миссури. Под водой оказалась почти треть территории, повреждено около 30 из 200 зданий, в том числе ангары, в которых стоят борты Boeing E-4B Nightwatch — это воздушные командные пункты, которые ещё называют "самолётами судного дня".

Их держат там на случай ядерной войны, в ходе которой могут быть разрушены наземные структуры управления.

Ранее сообщалось, что из-за вызванного мощным циклоном наводнения в 43 городах США объявили чрезвычайное положение. Известно о двух погибших.