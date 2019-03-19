По делу о гибели девочки в бассейне в Перми будут судить тренера по плаванию

Во время упражнений под водой ребёнок захлебнулся, но этого никто не заметил вовремя. Девочку доставили в больницу в коме, через полтора месяца она умерла.

В Перми перед судом предстанет тренер по плаванию, которую считают виновной в гибели 10-летней девочки, сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета РФ.

По данным правоохранителей, в начале апреля 2018 года ребёнок захлебнулся во время выполнения дыхательных упражнений под водой, однако тренер этого не заметила.

Спасатели вытащили ребёнка и пытались реанимировать, через 16 минут приехала скорая, фельдшерам удалось восстановить работу сердца.

Девочку доставили в больницу в состоянии комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 23 мая 2018 года она скончалась, не приходя в сознание.

Тренера обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. По этой статье ей могут дать до трёх лет тюрьмы.