Пушков ответил НАТО на призывы "вернуть" Крым Украине

Ранее по случаю пятилетия вхождения полуострова в состав России на сайте Североатлантического альянса появилось соответствующее заявление.

Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что предложение НАТО о "возвращении" Крыма Украине на самом деле не что иное, как предложение передать полуостров под контроль самого альянса. Об этом он написал на своей страничке в "Твиттере".

— Первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушёл в Россию, — передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО, — написал политик.

Ранее сообщалось, что в день пятилетия со дня вхождения Крыма в состав России на сайте НАТО появилось заявление с призывами вернуть полуостров "под контроль Украины". В ответ на это сенатор Владимир Джабаров в разговоре с Лайфом предложил НАТО сперва вернуть Сербии Косово.