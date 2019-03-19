В Чехии считают главной угрозой для Европы ухудшение отношений с РФ

По мнению чешских властей, опасность эта настолько велика, что ВВС страны хотят пополнить новыми истребителями.

Главная угроза безопасности Европы — ухудшение отношений с Россией, заявил представитель Министерства обороны Чехии Якуб Файнор. По его словам, это следует из документа, в котором прописаны цели по укреплению обороны страны до 2035 года.

При этом Файнор винит в назревшем кризисе "агрессивную политику" Москвы. Поэтому Вооружённые силы Чехии решили как можно скорее избавиться от российской и советской военной техники и купить новые вертолёты и беспилотники.

Кроме того, отметили в Минобороны страны, к 2025 году планируют решить вопрос об увеличении количества истребителей.

Как ранее писал Лайф, в начале марта 2019 года в Чехию не пустили члена российской правительственной делегации, ему запретили въезд "по соображениям безопасности".

Позже премьер-министр страны Андрей Бабиш и глава Белого дома Дональд Трамп договорились не отменять антироссийские санкции.