СМИ: Россия обратится к США с просьбой передать Ярошенко на родину

Прошение будет отправлено после 20 апреля. Решение об этом было принято Минюстом РФ при взаимодействии с МИД.

В апреле Минюст РФ обратится к США с просьбой передать российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в Штатах на 20 лет, для отбывания наказания на родине. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства россиянину.

— В письме Минюста США о принятом 20.04.2017 решении об отказе в передаче вас в РФ... американская сторона информировала Минюст РФ о том, что возможность повторного рассмотрения данного вопроса наступит по истечении двухлетнего срока, — говорится в письме ведомства Константину Ярошенко.

Сам лётчик считает, что обращение от имени государства серьёзно повышает шансы на положительный исход.

— Если смотреть на прошлые попытки вернуть меня на основании моего прошения, то все три раза мне отказывали. При этом последний раз мы ждали ответа более семи месяцев. И даже предложение Москвы об обмене меня на 13 американских заключённых не подействовало. Конечно, мне бы очень хотелось надеяться, что в этот раз всё будет иначе и мой перевод будет произведён уже в этом году. Я могу только молиться за такой исход, — рассказал изданию Константин Ярошенко.

Напомним, российский лётчик был приговорён в США к 20 годам тюрьмы. Он обвиняется в сговоре с целью доставить на территорию Штатов крупную партию наркотиков. Сам он эти обвинения отрицает.

В начале марта посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Ярошенко направил ему письмо, в котором рассказал об ухудшении здоровья.