СМИ: Россия обратится к США с просьбой передать Ярошенко на родину

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СМИ: Россия обратится к США с просьбой передать Ярошенко на родину

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Константин Ярошенко. Фото: © Wikipedia

Прошение будет отправлено после 20 апреля. Решение об этом было принято Минюстом РФ при взаимодействии с МИД.

В апреле Минюст РФ обратится к США с просьбой передать российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в Штатах на 20 лет, для отбывания наказания на родине. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства россиянину.

В письме Минюста США о принятом 20.04.2017 решении об отказе в передаче вас в РФ... американская сторона информировала Минюст РФ о том, что возможность повторного рассмотрения данного вопроса наступит по истечении двухлетнего срока, — говорится в письме ведомства Константину Ярошенко.

Сам лётчик считает, что обращение от имени государства серьёзно повышает шансы на положительный исход.

Если смотреть на прошлые попытки вернуть меня на основании моего прошения, то все три раза мне отказывали. При этом последний раз мы ждали ответа более семи месяцев. И даже предложение Москвы об обмене меня на 13 американских заключённых не подействовало. Конечно, мне бы очень хотелось надеяться, что в этот раз всё будет иначе и мой перевод будет произведён уже в этом году. Я могу только молиться за такой исход, — рассказал изданию Константин Ярошенко.

Напомним, российский лётчик был приговорён в США к 20 годам тюрьмы. Он обвиняется в сговоре с целью доставить на территорию Штатов крупную партию наркотиков. Сам он эти обвинения отрицает.

В начале марта посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Ярошенко направил ему письмо, в котором рассказал об ухудшении здоровья.

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