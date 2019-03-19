Дочь американского посла в РФ пристыдила Трампа за слова про Маккейна

На президента США Дональда Трампа вновь обрушился шквал критики, на этот раз из-за сообщений о покойном сенаторе Джоне Маккейне. Дочь усопшего политика устроила твиттер-перепалку с американским лидером, на её сторону встала и дочь американского посла в РФ Абби Хантсман.

— Горжусь моим хорошим другом Меган Маккейн за её спокойствие по поводу этой чепухи. Семья Маккейнов не заслуживает такого, и эта великая страна тоже, — написала она в "Твиттере".

Хантсман добавила, что помимо лидерских качеств у руководителя страны ценится также и порядочность, намекнув на её отсутствие у нынешнего президента США.

Ранее глава Белого дома раскритиковал покойного сенатора за то, что он поддержал "ужасную реформу здравоохранения" при Обаме, а также передал в ФБР "поддельное" досье на Трампа. Тогда за Маккейна вступилась его дочь Меган. Женщина заявила, что нынешнего президента США никогда "не смогут полюбить так, как её отца".