Трамп отдал четверть своей зарплаты на внутреннюю безопасность

Президент США Дональд Трамп отчитался о перечислении 100 тысяч долларов Министерству внутренней безопасности. Это четверть его президентской зарплаты.

— Хотя пресса не любит писать об этом, и мне это от них не нужно, я жертвую свою годовую президентскую зарплату в 400 тысяч долларов различным ведомствам в течение года. Эту — Министерству внутренней безопасности, — написал американский лидер в "Твиттере", прикрепив снимок чека на 100 тысяч.

While the press doesn’t like writing about it, nor do I need them to, I donate my yearly Presidential salary of $400,000.00 to different agencies throughout the year, this to Homeland Security. If I didn’t do it there would be hell to pay from the FAKE NEWS MEDIA! pic.twitter.com/xqIGUOwh4x — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2019 г.

После победы на выборах в 2016 году Трамп отказался от полагающейся ему зарплаты. Однако, так как по закону её необходимо выплачивать, президент решил отдавать эту сумму на благотворительные цели.

Трамп стал третьим главой Белого дома, который отказался от жалованья. Такой же жест в своё время сделали Герберт Гувер и Джон Кеннеди.