Экс-президента Перу задержали в США за пьянство

На родине политика обвиняют в коррупции, но в Калифорнии проблемы с полицией у него возникли из-за алкоголя.

Бывшего президента Перу Алехандро Толедо задержали в ресторане района Сан-Матео в Калифорнии, пишет Reuters. Проблемы с законом в США у него возникли из-за попоек.

Политика ночь продержали в отделении полиции, а наутро отпустили. А меж тем в Перу его объявили в розыск по делу о коррупции.

По данным следствия, он и его подчинённые в президентской администрации получили взятку в 20 миллионов долларов от бразильской строительной компании Odebrecht — взамен на выгодный контракт. В США отметили, что знают об этом расследовании, но не имеют полномочий для его ареста.

Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 год. Как пишут СМИ, в 2013 году он получил американский паспорт.