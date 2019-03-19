Более 600 человек погибли от лихорадки Эбола в ДР Конго с июля

Глава ВОЗ заявил, что специалисты смогли добиться некоторых успехов в стране и победят эпидемию "в ближайшие шесть месяцев".

За последние восемь месяцев на территории ДР Конго более 600 человек погибли от лихорадки Эбола. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

— Ситуация на понедельник, 18 марта 2019 года: всего [выявлено] 960 случаев, в том числе 895 подтверждённых и 65 вероятных. Умерли 603 человека, 314 выздоровели, расследуются 172 подозрительных случая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за указанный день медики зарегистрировали девять заболевших, пять умерших и двоих выздоровевших. Кроме того, начиная с 8 августа 2018 года вакцинацию прошли уже 89 173 человека по всей стране.

Нынешняя вспышка лихорадки уже десятая в Конго. 28 июля 2018 года в провинции Северное Киву были найдены подозрительные тела, в которых позже был обнаружен особо опасный заирский штамм вируса с летальностью от 25% до 90%.

14 марта на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что специалисты его организации наблюдают снижение заболеваемости в два раза — с 50 до 25 случаев в неделю, и заявил о намерении покончить с лихорадкой в стране в ближайшие шесть месяцев.