Более 600 человек погибли от лихорадки Эбола в ДР Конго с июля

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Более 600 человек погибли от лихорадки Эбола в ДР Конго с июля

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Глава ВОЗ заявил, что специалисты смогли добиться некоторых успехов в стране и победят эпидемию "в ближайшие шесть месяцев".

За последние восемь месяцев на территории ДР Конго более 600 человек погибли от лихорадки Эбола. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

Ситуация на понедельник, 18 марта 2019 года: всего [выявлено] 960 случаев, в том числе 895 подтверждённых и 65 вероятных. Умерли 603 человека, 314 выздоровели, расследуются 172 подозрительных случая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за указанный день медики зарегистрировали девять заболевших, пять умерших и двоих выздоровевших. Кроме того, начиная с 8 августа 2018 года вакцинацию прошли уже 89 173 человека по всей стране.

Нынешняя вспышка лихорадки уже десятая в Конго. 28 июля 2018 года в провинции Северное Киву были найдены подозрительные тела, в которых позже был обнаружен особо опасный заирский штамм вируса с летальностью от 25% до 90%.

14 марта на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что специалисты его организации наблюдают снижение заболеваемости в два раза — с 50 до 25 случаев в неделю, и заявил о намерении покончить с лихорадкой в стране в ближайшие шесть месяцев.

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