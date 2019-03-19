Двое ключевых игроков сборной Бельгии пропустят матч с Россией

Команды 21 марта встретятся в Брюсселе на отборочной игре чемпионата Европы — 2020.

Полузащитник сборной Бельгии Мусса Дембеле и защитник Тома Мёнье не смогут принять участие в двух ближайших отборочных матчах чемпионата Европы. Об этом сообщила в "Твиттере" национальная команда.

Сообщается, что футболисты пропустят встречи со сборными России и Кипра. Причина — полученные недавно травмы.

Под вопросом также участие ещё одного игрока — нападающего Ромелу Лукаку, он повредил стопу во время тренировки.

Напомним, россияне сыграют против бельгийцев 21 марта на стадионе "Король Бодуэн" в Брюсселе.

Ранее Лайф писал, что главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов рассказал о проблемах со здоровьем некоторых спортсменов перед матчами с Бельгией и Казахстаном.