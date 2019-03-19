Экс-депутат Рады поздравил крымчан: Киев сам толкнул вас в объятия России

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко поздравил крымчан с пятой годовщиной воссоединения полуострова с Россией и выразил сожаление, что Киев сделал всё, чтобы Крым никогда больше не был украинским.

— Что хочется сказать в этот день? Наверное, хочется порадоваться за крымчан, ведь это единственные люди, кто получил что-то хорошее от Майдана, — написал Журавко на своей странице во "ВКонтакте". — Как бы мне печально ни было, что моя страна потеряла этот замечательный регион, я вынужден признать, что крымчане получили именно то, что хотели, и поздравить их с этим.

Политик отметил, что за пять лет Киев сделал всё, чтобы Крым никогда не стал снова украинским.

— Отключили воду, транспорт и свет — думали сломить дух крымчан, но лишь больше оттолкнули их от себя в объятия России, — добавил Журавко.

По его словам, Россия со своей стороны выполнила данные пять лет назад обещания и строит в Крыму больше инфраструктуры, "чем во всей Украине вместе взятой".

Напомним, полуостров вошёл в состав РФ по итогам проведённого весной 2014 года референдума. Тогда "за" проголосовало более 96% его жителей. Накануне, 18 марта, в Крыму отпраздновали пятую годовщину воссоединения с Россией. Полуостров в этот день посетил президент Владимир Путин. Он пообщался с жителями и отметил, что Крымская весна — это новая веха в истории страны.