Житель Камчатки приговорён к 10 годам тюрьмы за попытку вступить в ИГИЛ

Житель Камчатки проведёт 10 лет в колонии строгого режима за попытку вступить в ряды террористической организации ИГИЛ*. Об этом журналистам сообщили в региональном Управлении ФСБ РФ.
— Житель города Елизово признан виновным в намерении вступить в запрещённую международную террористическую организацию ИГИЛ и вербовке в ряды незаконного вооружённого формирования знакомого, — говорится в сообщении.
По информации ФСБ, мужчина в 2017 году собирался попасть на территорию Сирии через третьи страны для участия в боевых действиях на стороне боевиков. Покинуть Россию мужчина хотел в апреле, однако был задержан оперативниками в городе Елизово.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени