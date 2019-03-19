Житель Камчатки приговорён к 10 годам тюрьмы за попытку вступить в ИГИЛ

По данным правоохранителей, в 2017 году мужчина собирался уехать в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне террористов.

Житель Камчатки проведёт 10 лет в колонии строгого режима за попытку вступить в ряды террористической организации ИГИЛ*. Об этом журналистам сообщили в региональном Управлении ФСБ РФ.

— Житель города Елизово признан виновным в намерении вступить в запрещённую международную террористическую организацию ИГИЛ и вербовке в ряды незаконного вооружённого формирования знакомого, — говорится в сообщении.

По информации ФСБ, мужчина в 2017 году собирался попасть на территорию Сирии через третьи страны для участия в боевых действиях на стороне боевиков. Покинуть Россию мужчина хотел в апреле, однако был задержан оперативниками в городе Елизово.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.