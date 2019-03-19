Эксперты выяснили, где в России можно купить дом за 40 тысяч рублей

Эксперты отмечают, что за такую цену недвижимость будет не в лучшем состоянии, но в некоторых домах есть электричество и водопровод.

Самый дешёвый дом России находится в Омской области, пишет портал "Мир квартир". Сообщается, что постройка площадью 150 квадратных метров стоит всего 40 тысяч рублей.

Правда, дом недостроенный и, судя по опубликованным фотографиям, пострадал от пожара. Зато есть газ и водопровод, а площадь земельного участка девять соток. Причём хозяин согласен обменять свою недвижимость на автомобиль с четырёхколёсным приводом.

На втором месте — скромный и старенький, как признаётся владелец, домик на окраине Челябинска площадью лишь 14 квадратных метров, расположенный на участке в четыре сотки. За него просят 45 тысяч рублей.

Столько же стоит "коттедж" площадью 20 квадратов в Кемеровской области, который на самом деле является срубом для бани.

В Коми за 60 тысяч рублей продают 30-метровый домик на 10 сотках. А в Ивановской области за такую сумму можно купить дачный домик с четырьмя сотками земли и небольшим садом.

Эксперты отмечают, что, конечно, за такую цену недвижимость будет не в лучшем состоянии, но в некоторых домах есть электричество и водопровод — это плюс. Однако специалисты призывают всегда тщательно изучать документы.

— Часто дачные участки продаются со старыми, ещё советскими свидетельствами, и тогда новому владельцу придётся повозиться с их оформлением по всем правилам, — рассказал гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко.