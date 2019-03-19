Власти Японии запретят любое физическое наказание для детей

В январе страну потрясла история 10-летней девочки, которая погибла после многолетних избиений и жестоких наказаний в семье.

Кабинет министров Японии одобрил поправки к действующему законодательству, запрещающие физическое наказание для детей как способ воспитания. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Действие документа распространится не только на родителей или иных родственников, но также на социальных работников и педагогов всех уровней. В ближайшее время его должен рассмотреть японский парламент.

Изменения в законодательстве — это реакция властей на указания премьер-министра Японии Синдзо Абэ, поручившего разобраться со всеми выявленными случаями жестокого обращения с детьми. Их за прошлый год было зарегистрировано более 80 тысяч — рекорд для страны за всё время ведения статистики.

Финальной каплей стала история 10-летней девочки из города Тиба, которую регулярно избивали в семье, лишали еды и держали на холоде в воспитательных целях. В январе её нашли мёртвой, после чего на проблему обратили внимание и в руководстве страны.