Вице-адмирал рассказал о зарплатах российских подводников

В ВМФ отметили, что в последнее время моряков с Севера не переманишь даже более высокими должностями.

Командир подводной лодки ВМФ России зарабатывает около 250 тысяч рублей в месяц, рассказал бывший первый замначальника главного штаба ВМФ вице-адмирал Олег Бурцев.

— Мичманы, старшины и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают 70 тысяч рублей. Зарплата командира — уже порядка 250 тысяч рублей, — цитирует его РИА "Новости".

Бурцев также отметил, что самые высокие зарплаты — у подводников Северного флота. По его словам, они всё чаще отвергают приглашения на более высокие должности — например, в главном штабе или в Академии ВМФ, поскольку знают, что на новой работе доход будет меньше.

Ранее командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов заявил, что зарплата командира подлодки на Севере вдвое больше, чем в центральной полосе.