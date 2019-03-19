Три человека стали жертвами наводнения в штате Небраска

По информации спасателей, нынешнее наводнение было вызвано роковым стечением природных факторов и стало одним из сильнейших за историю штата и всего Среднего Запада США.

По меньшей мере три человека погибли в американском штате Небраска в результате одного из самых сильных наводнений за всю его историю. Об этом сообщает Associated Press.

Среди погибших — 80-летняя женщина, которая не смогла выбраться из стремительно затапливаемого водой дома, а также двое мужчин. Один погиб в собственном автомобиле после того, как угодил в глубокий кювет, а второй умер во время помощи пострадавшим. Он ехал на своём тракторе через мост, когда тот рухнул в реку. Ещё двое числятся пропавшими без вести.

Руководитель спасательного штаба Джуд Кневеан сообщил журналистам, что причиной самого масштабного в истории Среднего Запада США наводнения стало стечение природных обстоятельств. В регион пришло стремительное потепление, вызвавшее таяние снега. Затем последовали обильные осадки.

A look at the flooding in Nebraska, entire neighborhoods underwater pic.twitter.com/qNdFeutNUq — Daniel Meyer (@DanielMeyer_32) 17 марта 2019 г.

Вместе эти факторы привели к тому, что стихия затронула сразу четыре штата: Висконсин, Канзас, Айову и Небраску — на неё пришёлся основной удар. Здесь режим ЧС был введён сразу в 74 городах и 65 округах. Из берегов вышли 16 рек, под водой оказались не только жилые дома и дороги, но и объекты инфраструктуры, мосты.

Сообщается также, что помимо гражданских объектов от наводнения пострадали две военные базы, расположенные в регионе. Одна из них, Оффатт, известна тем, что на ней дислоцируются американские "самолёты судного дня".