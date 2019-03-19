В Якутске арестовали обвиняемого в изнасиловании женщины

В Якутске заключили под стражу обвиняемого в изнасиловании женщины, двое других подозреваемых задержаны. Ранее преступление вызвало большой общественный резонанс, жители города вышли на стихийный митинг с требованием наказать насильников.

— 18 марта по ходатайству следователя в отношении лица, обвиняемого в совершении изнасилования и похищении, Якутским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на весь период предварительного расследования, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

По версии следствия, ночью 17 марта в районе улицы Кузьмина водитель автомобиля "Тойота-Королла" насильно усадил женщину в машину и отвёз её в район гаражных боксов, где изнасиловал. Позже он привёз пострадавшую в автомастерскую, где находились его приятели, и оставил там. Женщине удалось сбежать.