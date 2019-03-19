Синоптики обещают в апреле в России "тёплую зону" и морозы за –20

В Москве в течение второго весеннего месяца температура ожидается чуть выше нормы, но потепление будет неравномерным.

Вся территория России в апреле будет находиться в тёплой зоне. Теплее нормы будет даже в северных регионах, однако на некоторых территориях всё же не исключены морозы за –20 градусов. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Особенно тёплым (по сравнению с нормой) апрель обещает быть для северных территорий: Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Таймыра, севера Туруханского района Красноярского края, северо-востока Якутии, Чукотки. Однако здесь же не исключены периоды похолодания — до –20 градусов, а в отдельные ночи и до –30.

В Москве температура также будет чуть выше нормы, она для этого весеннего месяца составляет +5,8. Однако потепление будет неравномерным.

На севере Центрального региона в апреле температура будет около нулевой отметки, а на юге днём воздух будет прогреваться до +14 градусов, ночью почти без заморозков. В южных регионах России — например, в Краснодарском крае — днём температура будет подниматься до +17 градусов. Однако при похолоданиях и здесь возможно до –2.

Ниже нормы температура будет только в прибрежных районах центра и на севере Хабаровского края.