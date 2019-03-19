Жительница Латвии набросилась на водителя автобуса за ответ на русском

По её словам, женщина за рулём общественного транспорта просто проигнорировала требования остановиться и "притворялась", что не знает латышский язык.

Жительница Латвии Линда (фамилия не сообщается) напала на женщину — водителя автобуса из-за того, что та ответила ей на русском языке. Об этом сообщает портал Jauns.lv.

Как рассказала сама Линда, она показала водителю свой билет и вместе с ребёнком зашла в автобус. Когда транспорт приближался к нужной остановке, они оделись и подошли к двери. Но, остановившись, водитель якобы не стала открывать дверь и отвечала по-русски, "притворяясь", что не знает латышский. Это вызвало негодование Линды и непонимание ребёнка.

— Показала билет, женщина-шофёр ответила по-русски, хотя я к ней обращалась на латышском. Мой трёхлетний ребёнок не понял, что она сказала. Почему вообще с нами говорят на иностранном языке? — приводит портал её слова.

После этого автобус поехал дальше, а Линда начала кричать на водителя, требуя остановиться прямо посреди дороги. Когда она поняла, что криками делу не поможешь — решила вцепиться в волосы прямо на ходу. Конечно, в итоге автобус остановился и Линда с ребёнком вышла.

История могла бы закончиться на этом, но женщина написала о случившемся в своём фейсбуке, ситуация получила огласку и ей решила заняться руководитель департамента контроля языка Центра госязыка Ингрида Берзиня. Она решила провести проверку на знание языка среди всех сотрудников АТП, которому принадлежал автобус.

Примечательно, что у истории есть другая версия событий — водителя. Согласно ей, Линда не успела приготовиться к выходу на своей остановке и попросту проехала её. После этого она начала кричать на женщину-водителя и обвинять её в незнании языка. Эту версию также подтвердили двое пассажиров, которые сидели в салоне.

Представитель компании-перевозчика заявил, что в автобусе не было камеры видеонаблюдения, поэтому выяснение обстоятельств осложнено. Также он заверил, что все их водители владеют латышским языком. Если по итогам проверки окажется, что это не так, то водителю грозит штраф от 35 до 280 евро.