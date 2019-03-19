Более 40 школьников отравились газом в Казахстане

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Более 40 школьников отравились газом в Казахстане

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Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

Более 40 человек отравились газом в школе казахстанского города Шымкента. Всего пострадал 41 школьник и четверо взрослых, сообщает Tengrinews.

По данным Минздрава страны, дети поступили в больницу с симптомами головокружения, тошноты, потери сознания. Им оказали первую помощь, провели детоксикационную терапию. Все пострадавшие будут находиться под наблюдением участковых врачей.

Оказалось, что инцидент вызвала утечка природного газа на распределительной подстанции, которая находилась в 600 метрах от школы. Сейчас утечку уже устранили, вредных веществ на территории школы не нашли.

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