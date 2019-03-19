Памятник Хворостовскому установят в его альма-матер в Красноярске

Он будет выполнен из бронзы и гранита и установлен на месте захоронения праха певца.

Депутаты красноярского горсовета поддержали инициативу установить в городе памятник известному на весь мир земляку, оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, в ходе голосования предложение одобрили все присутствующие.

Автором эскиза стал заслуженный художник России Владимир Усов из Москвы. Сама скульптура будет выполнена из бронзы, а постамент и подиум — из гранита. Высота с постаментом составит 3,5 метра. Его установят в сквере института искусств, где учился Хворостовский, на месте захоронения праха певца. Правда, дата установки пока не известна.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни. 28 ноября 2017-го первая урна с его прахом была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, а вторую доставили в Красноярск и заложили в сквере института, которому присвоено имя певца.