WSJ: Компромат на богатейшего человека в мире продал брат его любовницы

Ранее некоторые СМИ утверждали, что информацию о супружеской измене Джеффа Безоса мог передать журналистам президент США Дональд Трамп.

Информация о супружеской измене одного из богатейших людей планеты — основателя компании Amazon Джеффа Безоса — попала в СМИ от брата его любовницы Лорен Санчес. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, Майкл Санчес получил от газеты The National Enquirer 200 тысяч долларов за передачу журналистам СМС-переписки и интимных фотографий своей сестры и Джеффа Безоса.

В то же время Санчес не стал подтверждать эту информацию, назвав её "странными слухами". Впрочем, и опровергать не стал.

Напомним, ранее Безос сообщал, что перед публикацией компрометирующих данных газета The National Enquirer шантажировала его и вымогала деньги за неразглашение личной информации. Кроме того, в СМИ заявлялось, что информацию газете якобы передал президент США Дональд Трамп.

Как сообщал Лайф, о разводе миллиардера с супругой Маккензи после 25 лет брака стало известно в начале января. Президент США Дональд Трамп пожелал Безосу удачи. Позднее портал TMZ сообщил, что Маккензи-Безос после окончания бракоразводного процесса получит половину состояния супруга. По оценкам агентства Bloomberg, сумма всех активов Безоса превышает 134 миллиарда долларов.