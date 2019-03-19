Власти Венесуэлы заявили о захвате оппозицией двух дипзданий в США

Представители США публично передали их сторонникам Гуайдо всего через неделю после того, как оттуда выехали официальные венесуэльские дипломаты.

Оппозиция Венесуэлы получила контроль над несколькими дипломатическими объектами страны, которые в США. Американские власти добровольно передали их сторонникам Хуана Гуайдо. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Сегодня мы получили контроль над тремя зданиями, два из них находятся здесь, в Вашингтоне, — приводит агентство слова нового "представителя" Венесуэлы Карлоса Веккьо.

Он добавил, что условия, на которых американская сторона предоставила помещения в пользование Гуайдо и его сторонникам, они раскроют позже. Кроме того, он уточнил, что одно из зданий — это атташат, контроль над которым они получили благодаря переходу на сторону оппозиции военного атташе при посольстве в США полковника Хосе Луиса Сильвы.

По словам представителя, доступа к главному венесуэльскому посольству у них по-прежнему нет.

Как передаёт ТАСС, в процессе церемонии представители оппозиции подняли государственный флаг и вошли в здание экс-атташата Венесуэлы, однако момент был испорчен активистами антивоенной организации Code Pink, которые тоже пришли на мероприятие и начали кричать Веккьо: "Вы самозванец!" — а также просили "убрать руки от Венесуэлы".

Отмечается, что фактически захваченные здания пустовали с прошлой недели — после того как были закрыты, а официальные венесуэльские дипломаты покинули страну. В посольстве в Джорджтауне, например, были сняты все флаги и оторвано древко для их установки.