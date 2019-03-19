Умер режиссёр Марлен Хуциев

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Умер режиссёр Марлен Хуциев

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Фомичев

По предварительным данным, народный артист СССР скончался после продолжительной болезни.

Знаменитый советский режиссёр Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.

— Марлен Мартынович скончался сегодня в 7 утра, — сообщил собеседник агентства.

О госпитализации Хуциева сообщалось и в конце декабря прошлого года. А в начале января этого года скончалась его супруга.

Отметим, всенародную популярность режиссёр и народный артист СССР Марлен Хуциев обрёл благодаря таким своим фильмам, как "Два Фёдора", "Июльский дождь", "Был месяц май", "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича", и другим.

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