Названы самые распространённые заболевания среди российских детей

По данным Росстата, чаще всего у несовершеннолетних диагностируются болезни органов дыхания.

Грипп, ОРВИ и пневмония занимают первое место по количеству заболевших этими недугами детей в возрасте от 0 до 14 лет в России в 2017 году. Такие данные публикует RT со ссылкой на соответствующие материалы статистической службы Росстат. Отмечается, что только болезнями органов дыхания переболело более 30 миллионов детей.

Согласно отчёту, на втором месте по наиболее распространённым заболеваниям — отравления, травмы и другие внешние факторы. Помощь врачей из-за этих причин потребовалась примерно 2,6 миллиона детей.

Третью строчку в списке самых частых болезней одновременно делят инфекционные, паразитарные заболевания и болезни кожи, подкожной клетчатки. В обоих случаях статистика фиксирует по 1,7 миллиона маленьких пациентов. Следом в списке идут заболевания органов пищеварения — 1,6 миллиона заболевших детей.

Одним из наименее распространённых типов заболеваний стало развитие доброкачественных и злокачественных опухолей органов и тканей. В 2017 году врачи зафиксировали лишь 121,4 тысячи подобных случаев у детей.