В Индонезии самка орангутана выжила после 74 выстрелов

Сейчас примат постепенно восстанавливается и начинает самостоятельно принимать пищу.

В Индонезии в самку орангутана по кличке Хоуп выстрелили 74 раза, после чего она сумела выжить. Об этом сообщает The Straites Times.

Найти её удалось неподалёку от фермы в провинции Ачех. Вместе с ней нашли и детёныша, который не смог выжить после выстрелов из пневматики.

В местном агентстве по охране природы заявляют, что животные пришли на плантацию, где были восприняты хозяином как угроза.

Сейчас примат постепенно восстанавливается и начинает самостоятельно принимать пищу.