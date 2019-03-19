В Индонезии самка орангутана выжила после 74 выстрелов

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В Индонезии самка орангутана выжила после 74 выстрелов

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Фото: © Pixabay

Сейчас примат постепенно восстанавливается и начинает самостоятельно принимать пищу.

В Индонезии в самку орангутана по кличке Хоуп выстрелили 74 раза, после чего она сумела выжить. Об этом сообщает The Straites Times.

Найти её удалось неподалёку от фермы в провинции Ачех. Вместе с ней нашли и детёныша, который не смог выжить после выстрелов из пневматики.

В местном агентстве по охране природы заявляют, что животные пришли на плантацию, где были восприняты хозяином как угроза.

Сейчас примат постепенно восстанавливается и начинает самостоятельно принимать пищу.

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