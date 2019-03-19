Москвичей сегодня ждут дожди

Дождливая и облачная погода сегодня установилась в Москве. Это обусловлено тёплым сектором атлантического циклона и одновременно влиянием холодного атмосферного фронта с запада, говорится в сообщении "Фобоса".

— Это значит, что москвичей ждёт пасмурная и дождливая (5–6 мм осадков) погода, а температурный фон останется на несколько градусов выше климатической нормы, — поясняют синоптики.

Днем будет +4…+6°. В Подмосковье воздух прогреется до +2…+7°. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.