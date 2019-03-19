Актёр Ветров о Хуциеве: Он преподал мне бесценные уроки

Он также отметил, что режиссёр за время работы дал ему бесценные уроки, а работать с ним для него была огромная честь.

Актёр Владислав Ветров, который долгое время работал с режиссёром Марленом Хуциевым, прокомментировал Лайфу новость о кончине народного артиста СССР.

— С 2003 года я работал с Марленом Мартыновичем над его фильмом "Невечерняя" в роли А.П. Чехова, но фильм так и не вышел, и теперь, вероятно, не выйдет больше никогда. Это чрезвычайно печально, потому что это было 17 лет счастливого общения с ним, — сказал Ветров.

Он также отметил, что сегодня будет сказано немало о том, сколько режиссёр сделал для кинематографа и для страны.

— Непосредственно участвовать в его замысле — это была огромная честь, огромная ответственность. Уроки, которые он преподал мне за эти годы, они бесценны, и вряд ли кто-то из артистов сможет сказать, что у него такой опыт работы над одной ролью в кино. Я ему чрезвычайно благодарен… Весть абсолютно печальная… Я даже не знаю, как реагировать…, — добавил Ветров.

Кроме того, он рассказал, что в последний раз видел Хуциева более года назад, так как не хотел его беспокоить из-за проблем со здоровьем.

Напомним, народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев скончался 19 марта на 94-м году жизни в Москве. Всенародную любовь он обрёл благодаря таким своим фильмам, как "Два Фёдора", "Июльский дождь", "Был месяц май", "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича", и др.