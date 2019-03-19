Британские медики назвали шесть симптомов опасных заболеваний

Врачи призывают найти баланс между необоснованными "страшилками" и информацией о потенциальных рисках.

Врач лондонской клиники Дэниел Фентон в беседе с Telegraph назвал шесть признаков, которые могут послужить "звоночком" о проблемах со здоровьем. По его словам, некоторыми из них могут стать заболевания среднего возраста.

Он также призвал найти баланс между необоснованными "страшилками" и информацией о потенциальных рисках.

Внимание на здоровье стоит обратить тем, кто страдает от частых ночных позывов в туалет, что может свидетельствовать о заболевании мочеполовой системы или увеличении простаты и риске рака предстательной железы.

О возможном инсульте могут сообщить периодические покалывания в конечностях, о лимфоме — сильное потоотделение. Кроме того, серьёзные проблемы могут вызвать навязчивая усталость, внезапная потеря веса и постоянное чувство жажды.