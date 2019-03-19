Минобороны РФ показало испытания подводной лодки проекта "Борей"

Видео приурочено к празднованию Дня моряка-подводника Военно-морского флота России.

Министерство обороны России продемонстрировало кадры испытаний подводного ракетоносца проекта "Борей", вооружённого ракетным комплексом "Булава". Видео манёвров опубликовал телеканал "Звезда".

Российских подводников с их профессиональным праздником поздравил главком ВМФ адмирал Владимир Королёв. Он отметил, что подводные силы России находятся в активной фазе развития, где подводные лодки проекта "Борей" занимают важное место.

— Развёрнуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, манёвренность и вооружённость, — заявил адмирал.

Отметим, 19 марта исполняется 113 лет со дня создания Подводных сил Военно-морского флота России. По традиции в этот день на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах, а также по всей стране проводятся торжественные мероприятия, встречи с ветеранами-подводниками.

Как отметили в Минобороны России, подводные лодки являются не только главной ударной силой флота, но и играют важную роль в защите страны, являясь частью "ядерного щита".