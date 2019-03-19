Медведев поручил скорее организовать работу по реализации нацпроектов

Как отмечается, будет рассмотрена возможность заключения с регионами соглашений о трансфертах из федерального бюджета сразу на весь срок реализации национальных проектов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главам российских регионов скорее организовать работу по реализации национальных проектов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Речь идёт о подписанных главой правительства поручениях, направленных на скорейшую организацию работы по использованию в 2019 году бюджетных ассигнований, которые предусмотрены на реализацию национальных проектов.

Как сообщается, "будет рассмотрена возможность заключения с регионами соглашений о трансфертах из федерального бюджета сразу на весь срок реализации национальных проектов", а главы регионов должны оперативно обеспечить проведение мероприятий по скорейшему заключению контрактов.