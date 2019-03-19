Шойгу оценил знания россиян по географии на "твёрдую тройку"

Министр сообщил о проведении первого военно-исторического диктанта, "чтобы все знали историю Родины".

Глава Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что уровень знаний географии у россиян вырос за несколько лет проведения географического диктанта и оценивается на "твёрдую тройку". Его слова приводит ТАСС.

— Если говорить в целом по России, у нас растёт средний балл знаний по географии. Начинали мы вообще с двойки. Сейчас вышли на твёрдую, уверенную тройку. В 2018 году впервые разбили задания на две части: первая — попроще, вторая — посложнее. По первой части средний балл 56, по второй — где-то 47, — пояснил Шойгу.

Он рассказал, что диктант написало также более ста тысяч военнослужащих не только в РФ, но и на базах за рубежом: в Армении, Абхазии, Казахстане, Таджикистане, Сирии и Южной Осетии. Министр подчеркнул, что работу писали даже на кораблях, выполняющих задачи в дальней морской зоне.

— Мы увидели заинтересованность воспитанников, курсантов, военнослужащих, поняли, что люди тянутся к знаниям... Поэтому родилась новая идея, и мы провели первый военно-исторический диктант. Очень хотим, чтобы все, кто связан с армией, и те, кто пока только хочет пойти служить, знали историю Родины, — резюмировал глава Русского географического общества.

Ещё в ноябре прошлого года пресс-секретарь президента РФ, председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков заявил, что уровень географической грамотности россиян выше, чем на Западе, но есть над чем работать.

В 2018 году географический диктант состоялся 11 ноября. Акция прошла более чем на трёх тысячах площадок в 99 странах мира.