Футболист на BMW сбил толпу фанатов команды соперника

В результате инцидента более чем 11 несовершеннолетним болельщикам потребовалась медицинская помощь.

36-летний футболист команды "Маргэм" Ли Тэйлор въехал на своём автомобиле в группу болельщиков, сообщает информационный портал Wales Online.

Инцидент произошёл в Северном Корнелли на автомобильной стоянке местного футбольного стадиона. После матча любительской лиги Южного Уэльса, в котором "Маргэм" с разгромным счётом 0:5 проиграл команде "Корнелли", Ли Тэйлор столкнулся с фанатами сборной противника. Несовершеннолетние болельщики выкрикивали ругательства и оскорбляли футболиста. В результате провокации Тэйлор сел в свой BMW и въехал на нём в толпу.

Позднее один из пострадавших заявил, что футболист не только пытался "напугать" подростков, но и умышленно хотел нанести им вред. По данным одного из очевидцев, Тэйлор преследовал болельщиков на автомобиле, пока те пытались от него убежать.

В результате инцидента пострадало более одиннадцати подростков, одному из которых только исполнилось 14 лет.

На данный момент идёт судебное разбирательство. Выясняются детали происшествия. Прокурор назвал инцидент ужасающим и сравнил его со "сбиванием детей, как кеглей". Спортсмену предъявлены обвинения в опасном вождении и попытке умышленного причинения вреда несовершеннолетним людям. Тэйлор свою вину отрицает.