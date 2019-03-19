Кокорин заявил, что не ждёт подарков на день рождения

При этом спортсмен намекнул, что без его просьб родственники всё равно передадут ему праздничный торт.

Футболисту Александру Кокорину сегодня, 19 марта, исполняется 28 лет. Спортсмен, который содержится в двухместной камере, заявил в беседе с правозащитниками, что не планирует отмечать свой день рождения и не ждёт никаких подарков, сообщают "Известия".

— Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил — ни от родных, ни от друзей, — сказал Кокорин.

Тем не менее, заканчивая общение с правозащитниками, футболист оговорился и сообщил, что и без его просьбы родственники передадут ему праздничный торт.

Кроме того, Кокорин отметил, что возобновил регулярные занятия в тренажёрном зале, но в футбол, как его товарищ по сборной Павел Мамаев, не играет.

Напомним, что суд в очередной раз продлил арест Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 апреля. Однако ещё в феврале адвокаты подали апелляцию. О том, что "дело Кокорина и Мамаева" затянулось, говорил и полузащитник российской сборной Александр Головин. Фёдор Смолов заявляет, что, если бы он был с Кокориным и Мамаевым в день их хулиганских выходок, этого бы не случилось.