Лукашенко: Леонтьев покоряет публику неповторимой манерой исполнения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 70-летием народного артиста РФ Валерия Леонтьева. Об этом говорится на официальном сайте главы республики.
Лукашенко отметил, что певец занимает особое место в истории современного искусства, покоряя публику "неповторимой манерой исполнения".
Вас по праву называют одним из наиболее известных эстрадных исполнителей нашего времени, занимающим особое место в истории современного искусства
Александр Лукашенко
По мнению белорусского лидера, творчество Леонтьева будет и дальше не только вдохновлять и радовать людей, но и помогать в укреплении дружбы между Россией и Белоруссией.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени