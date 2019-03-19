Лукашенко: Леонтьев покоряет публику неповторимой манерой исполнения

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Лукашенко: Леонтьев покоряет публику неповторимой манерой исполнения

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Валерий Леонтьев. Фото: © РИА “Новости” / Нина Зотина

Белорусский лидер поздравил с 70-летним юбилеем знаменитого российского исполнителя.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 70-летием народного артиста РФ Валерия Леонтьева. Об этом говорится на официальном сайте главы республики.

Лукашенко отметил, что певец занимает особое место в истории современного искусства, покоряя публику "неповторимой манерой исполнения".

Вас по праву называют одним из наиболее известных эстрадных исполнителей нашего времени, занимающим особое место в истории современного искусства

Александр Лукашенко

По мнению белорусского лидера, творчество Леонтьева будет и дальше не только вдохновлять и радовать людей, но и помогать в укреплении дружбы между Россией и Белоруссией.

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