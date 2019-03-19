Стартовали продажи обновлённого кроссовера Volkswagen T-Cross

Автомобиль получил свежий и яркий интерьер, сохранив под капотом двигатель от стандартной версии.

В Китае стартовали продажи обновлённого кроссовера от T-Cross от немецкого концерна Volkswagen. Об этом сообщает портал UsedCars.ru.

Отмечается, что новинка предназначена только для китайского рынка. У модели выросли общая длина и расстояние между осями, а сам автомобиль стал шире.

Кроме того, T-Cross запоминается благодаря свежему дизайну интерьера, в котором используются яркие пластиковые вставки. При этом автомобиль сохранил под капотом двигатели от предыдущей версии — 1,5-литровый "атмосферник" на 110 сил, а также турбодвигатель объёмом 1,4 литра и мощностью 150 л. с.