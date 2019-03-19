Несколько картин похитили из галереи в центре Москвы

Среди украденного — полотна художников 1920–1970 годов Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова.

Фотоаппарат и пять картин были украдены из частной художественной галереи в центре Москвы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

— 18 марта в полицию... поступило сообщение о том, что на улице Пречистенке из частной галереи похищены фотоаппарат и пять картин советских художников, — приводит агентство слова собеседника.

Сообщается, что сумма ущерба устанавливается, проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. По некоторым данным, украдены были полотна художников 1920–1970 годов Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова.

Напомним, из Третьяковки 27 января прямо на глазах у посетителей была украдена картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи. Преступника удалось поймать, полотно вернули на место.