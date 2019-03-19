Бразилия разрешила США использовать её космодром

Согласно документу, с бразильского космодрома будут осуществляться только коммерческие запуски космических аппаратов.

Бразильские власти и представители США подписали соглашение о защите технологий, которое предполагает использование американскими компаниями космодрома Алкантара в штате Мараньян, расположенного на северо-востоке латиноамериканской страны. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Бразилии Жаир Болсонар.

— Бразилия и США подписали соглашение, разрешающее коммерческое использование центра "Алкантара" в штате Мараньян. Соглашение предусматривает, что США смогут запускать спутники и ракеты. При этом сама территория будет продолжать находиться в юрисдикции Бразилии, — говорится в сообщении бразильского лидера.

Церемония подписания документа прошла в американской торговой палате в Вашингтоне, куда с рабочим визитом прибыл президент Бразилии.

Отметим, это не первая попытка американской стороны подписать подобное соглашение. Ранее Вашингтон был близок к заключению договора, однако документ не прошёл процедуру ратификации в парламенте Бразилии, когда президентом латинской республики был Луис Инасиу Лула да Силва. Противники данного соглашения с США считают, что оно ставит под сомнение суверенитет их страны.