Визитёры сравнили сроки строительства аэропортов на полуострове и в Германии, указав на высокие темпы возведения российской воздушной гавани.

Глава немецкой делегации, находящейся с четырёхдневным визитом в Крыму, замглавы немецкого объединения "Общество безопасности и политики" Франк Порш сообщил на встрече с руководством крымского парламента, что впечатлён преобразованием полуострова за пять лет — с того момента, как он вошёл в состав РФ.

Мы очень впечатлены произошедшим здесь за пять лет. Мы видим развитие и инвестиции за последние пять лет. Впечатлили и Крымский мост, и новый аэропорт. Десять лет строился аэропорт в Германии, но до сих пор так и не готов Франк Порш

По словам немецкого политика, за время нахождения полуострова в составе Украины ничего не делалось для развития данного региона, в том числе для крымско-татарского народа.

Мы удивлены тем, что сделано за последние годы для этого народа. <...> Мы посмотрели многое в Крыму и увидели, что люди здесь жизнерадостны и довольны жизнью Франк Порш

Напомним, полуостров вошёл в состав России по итогам проведённого в 2014 году референдума. Тогда "за" проголосовало более 96% его жителей. Накануне, 18 марта, в Крыму праздновали пятую годовщину воссоединения с РФ. В этот день полуостров посетил президент Владимир Путин. Он пообщался с жителями и отметил, что Крымская весна стала новой вехой в истории страны.