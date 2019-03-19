Илья Кутепов покинул расположение сборной из-за травмы

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Илья Кутепов покинул расположение сборной из-за травмы

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Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Защитник сборной России по футболу и московского "Спартака" Илья Кутепов покинул расположение национальной команды из-за травмы мышц паховой области. Об этом в "Титтере" сообщила пресс-служба сборной.

Защитник Илья Кутепов покинул расположение сборной в связи с имеющимися проблемами с мышцами паховой области, — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что на протяжении нескольких игр проблема беспокоила игрока, а усугубилась она после последнего матча красно-белых против "Зенита".

Впереди сборную России ждут стартовые матчи в отборе на Евро-2020. 21 марта команда Станислава Черчесова сыграет в Брюсселе с Бельгией, а через три дня отправится в Астану, где встретится с национальной командой Казахстана.

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