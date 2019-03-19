Илья Кутепов покинул расположение сборной из-за травмы

Защитник сборной России по футболу и московского "Спартака" Илья Кутепов покинул расположение национальной команды из-за травмы мышц паховой области. Об этом в "Титтере" сообщила пресс-служба сборной.

Защитник Илья Кутепов покинул расположение сборной в связи с имеющимися проблемами с мышцами паховой области.

Эти проблемы беспокоили игрока уже несколько игр и после последнего матча с «Зенитом» усугубились. 1/2 pic.twitter.com/TvwpdGnNSs — Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2019 г.

— Защитник Илья Кутепов покинул расположение сборной в связи с имеющимися проблемами с мышцами паховой области, — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что на протяжении нескольких игр проблема беспокоила игрока, а усугубилась она после последнего матча красно-белых против "Зенита".

Впереди сборную России ждут стартовые матчи в отборе на Евро-2020. 21 марта команда Станислава Черчесова сыграет в Брюсселе с Бельгией, а через три дня отправится в Астану, где встретится с национальной командой Казахстана.