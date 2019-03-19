Мост через Амур соединит Россию и Китай уже на этой неделе

Предполагаемая дата стыковки железнодорожного соединения назначена на 20–23 марта.

Железнодорожный мост между Россией и Китаем, пролегающий над Амуром, планируется соединить в конце этой недели, сообщает РИА "Новости".

Как рассказал главный инженер Ли Хуачао, две части моста, из села Нижнеленинское Еврейской автономной области в Тунцзян городского округа Цзямусы, присоединят 20–23 марта. К этому времени российские строители должны завершить последнюю стадию монтажа балки, длина которой составляет 132 метра. Китайская часть была сдана ещё в конце 2018 года.

Напомним, что строительство железнодорожного моста между Россией и КНР в Еврейской автономной области ведётся с 2014 года. Его длина составила порядка 2,2 километра, из них более 300 метров — российская часть, а со стороны Китая длина насчитывает более 1,8 километра. Переход спроектирован как однопутный мост, предполагающий поочередной пропуск грузовых поездов. Благодаря этому появится возможность использовать переход для экспорта российской продукции горно-металлургических предприятий Амурской области.

Ранее Лайф писал о том, что КНР достроила свою часть мостового перехода, который соединит Еврейскую автономную область России и китайскую северо-восточную провинцию Хэйлунцзян.