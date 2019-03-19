Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая не устраивает США

Россия не может пойти на уничтожение комплексов с ракетой 9М729 из-за развёртывания США ракет средней дальности. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в Вашингтоне отвергли всяческие инициативы по урегулированию проблем вокруг Договора о РСМД. Кроме того, американская сторона продолжила активное развёртывание вооружения, а потому Москва вынуждена готовиться к этому.

Напомним, как сообщал Лайф, о намерении выйти из ДРСМД власти США заявили ещё в октябре прошлого года. 7 февраля Госдепартамент вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении. В качестве ответных мер 4 марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения РФ Договора о РСМД.

Как ранее писал Лайф, Минобороны РФ раскрыло характеристики крылатой ракеты 9М729, однако представители США, Великобритании, Франции и Германии, а также ЕС и НАТО на брифинг не пришли.