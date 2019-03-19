Авторы "Игры престолов" запустили конкурс с поиском копий Железного трона

В настоящий момент не сообщается, какой именно приз могут получить участники конкурса.

Телевизионный канал НВО запустил конкурс, который приурочен к выходу финального сезона популярного сериала "Игра престолов". Правила конкурса просты: по всему миру спрятаны шесть копий Железного трона, а участникам нужно отыскать их до истечения таймера на сайте конкурса.

6 Thrones.

6 Locations.

Who will be the first to find them?

Begin your Quest #ForTheThrone: https://t.co/MTUv2SRuSh pic.twitter.com/SW4GYx5E3x — Game of Thrones (@GameOfThrones) March 18, 2019

Само собой, без подсказок не обошлось — в Сети есть 360-градусные видео с местоположением престола. Первый трон находится в лесу среди камней, которые покрыты мхом. Другие престолы будут показаны после нахождения первого или по истечении времени, которое выделено на его поиски.

О призах авторы "Игры престолов" пока не рассказывают, поэтому фанаты сериала не знают, за что именно они сражаются в настоящий момент.