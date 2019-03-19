Климкин заявил об "опасности" Крыма для России

По словам украинского министра, присоединение Крыма к России якобы лишает полуостров и его жителей будущего.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал очередное заявление относительно Крыма. На этот раз глава ведомства заявил, что полуостров становится "опасной добычей и неподъёмным бременем" для Москвы.

Он утверждает, что присоединение Крыма к России якобы лишает полуостров и его жителей будущего. По его словам, регион никогда не станет российским, и в этом не поможет даже время. Хотя он уже пять лет как в составе нашей страны по итогам референдума.

— Отсутствие решения, консервация нынешнего состояния неизбежно приведут к упадку полуострова, — утверждает Климкин.

Украинский министр также добавил, что Крым "слишком опасный" для России, так как не приносит никакой пользы.

Напомним, что ранее Климкин назвал Крым "худшей версией России".

Крым стал частью России 18 марта 2014 года после референдума, проведённого на фоне кризиса на Украине. Самого Климкина уже приглашали на полуостров, чтобы он мог лично увидеть происходящее в Крыме.