Столичным водителям советуют не торопиться с "переобувкой"

До середины апреля синоптики прогнозируют перепады температур и образование гололёда на дорогах.

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) советует столичным водителям пока не менять зимние шины на летние, поскольку плюсовая температура ожидается только к середине апреля, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.

— Тепло уже близко, но пуховики ещё актуальны. То же и с зимней резиной — не стоит переобуваться до середины апреля, пока возможны перепады температур и гололёд, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф писал, что во вторник в столице установилась дождливая и облачная погода.