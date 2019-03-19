Столичным водителям советуют не торопиться с "переобувкой"

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Столичным водителям советуют не торопиться с "переобувкой"

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Фото: flickr/robmba

До середины апреля синоптики прогнозируют перепады температур и образование гололёда на дорогах.

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) советует столичным водителям пока не менять зимние шины на летние, поскольку плюсовая температура ожидается только к середине апреля, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.

Тепло уже близко, но пуховики ещё актуальны. То же и с зимней резиной — не стоит переобуваться до середины апреля, пока возможны перепады температур и гололёд, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф писал, что во вторник в столице установилась дождливая и облачная погода.

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