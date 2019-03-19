Эксперты назвали самые дорогие города мира

Впервые за пять лет у списка сменился лидер. Теперь на вершине воцарились сразу три мегаполиса.

Эксперты журнала Economist Intelligence Unit назвали самые дорогие города мира. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Любопытно, но после пяти лет лидерства Сингапура на вершине кроме него оказались Париж и Гонконг. Сразу следом расположились Цюрих и Осака. Седьмую строчку поделили также три мегаполиса — Нью-Йорк, Копенгаген и Сеул. Топ-10 замкнули Лос-Анджелес и Тель-Авив.

А вот самым дешёвым оказался Каракас. Рядом с ним оказались Дамаск, Ташкент, Алма-Ата и Бангалор.