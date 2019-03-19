Атомная подлодка "Казань" произведёт стрельбы "Цирконами" уже в 2020 году

Согласно планам военных, многоцелевая АПЛ поступит на вооружение флота в конце текущего года.

Российскую многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 885М "Казань" вооружат перспективными гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Кроме того, уже в 2020 году могут пройти первые учебные стрельбы новейшим оружием с борта субмарины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

— В 2020 году стрельбы "Цирконом" в рамках испытаний этой ракеты из надводного и подводного положения начнёт многоцелевая атомная подлодка проекта 885М "Казань", — приводит слова собеседника агентство.

Как уточнил источник агентства, подлодку "Казань" планируется принять на вооружение российского флота уже в конце текущего года, когда завершатся государственные испытания. Впрочем, это не единственная новинка, которую могут получить в 2019 году российские вооружённые силы. Подробнее читайте в материале Лайфа.

Как писал Лайф, 20 февраля о новой российской разработке — гиперзвуковых ракетах "Циркон" — в Послании Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин. Ракета будет обладать скоростью девять Махов и дальностью более тысячи километров. По словам главы государства, работы идут точно по намеченному графику.