Калви попросил американских дипломатов не вмешиваться в его дело

Глава инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви попросил консульство США не вмешиваться в его дело, так как это может привести к излишней политизации. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Он отметил, что консул к нему приходил один раз.

— Я благодарен ему за поддержку, но не думаю, что нужны частые визиты. Не хочу политизировать эту историю и стараюсь отстраниться от всего, что может к этому привести, — рассказал Калви.

Также он рассказал, что хорошо чувствует себя, пока находится в СИЗО.

Калви и ещё пятерых человек задержали 15 февраля. Они подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. 16 февраля Калви был арестован. Как писал Лайф, ранее президенту России Владимиру Путину сообщили о просьбе контролировать дело Калви