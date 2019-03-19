Хакеры украли фильм "Неудержимые-3" до премьеры и получили 4,5 года тюрьмы

Из-за деятельности британских владельцев торрент-трекера студии потеряли более 10 миллионов долларов.

В Великобритании к реальным срокам приговорили четырёх местных жителей. Они управляли торрент-трекером The Foundry. Иногда на этом сайте фильмы появлялись до официальной премьеры в кинотеатрах. Об этом сообщила Королевская прокурорская служба Великобритании.

40-летний Стивен Пеграм получил 4,5 года лишения свободы. Мужчина владел сайтом, оплачивал хостинг и нелегально загружал фильмы. 37-летний Марк Роллин получил три года тюрьмы — он загружал фильмы на торрент-трекер и незаконно хранил на своём компьютере 47 кинолент до релиза.

42-летний Алан Стивенсон и 54-летний Пол Тейлор получили по два года тюрьмы с отсрочкой на 24 месяца. Стивенсон создал сайт и поддерживал его, а Тейлора признали виновным в загрузке фильмов на трекер. Все фигуранты дела признали себя виновными в заговоре с целью обмана, а также в нарушении авторских прав.

Именно из-за деятельности этой команды в Сети раньше времени появился фильм "Неудержимые-3". Фильм выложили на трекере в июле 2014 года, а премьера состоялась только в середине августа. В итоге студия Lionsgate Films потеряла два миллиона долларов из-за "слива" ленты.